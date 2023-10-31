В селе Плиево Ингушетии начали строительство школы на 720 мест
В сельском поселении Плиево начали строительство новой школы на 720 мест в рамках нацпроекта «Образование», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Назрановского района.
«Согласно проекту, в школе будут функционировать актовый зал, учебные кабинеты, столовая, административные помещения», — рассказал собеседник.
По его словам, ввод в эксплуатацию данного объекта позволит разгрузить переполненность других школ и создаст новые рабочие места.
В муниципалитете отметили, что рядом со строящейся школой отведена земля для строительства детского сада.