Новостройка

В селе Плиево Ингушетии начали строительство школы на 720 мест

0

В сельском поселении Плиево начали строительство новой школы на 720 мест в рамках нацпроекта «Образование», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Назрановского района.

«Согласно проекту, в школе будут функционировать актовый зал, учебные кабинеты, столовая, административные помещения», — рассказал собеседник.

По его словам, ввод в эксплуатацию данного объекта позволит разгрузить переполненность других школ и создаст новые рабочие места.

В муниципалитете отметили, что рядом со строящейся школой отведена земля для строительства детского сада.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушской актрисе Тамаре Яндиевой присвоено звание Народной артистки России
В Ингушетии провели профилактическую беседу со студентами о вреде наркотиков
В Ингушетии в текущем году не допущено природных пожаров
Полпредство Ингушетии в СЗФО организовало встречу с военнослужащими из республики
В Ингушетии пресекают незаконную торговлю мясом диких животных
В Ингушетии отметили профессиональный праздник работников СИЗО и тюрем
В Ингушетии 12 декабря пройдет конференция регионального отделения «Движения первых»
В ЦКР Магаса состоится презентация книги Микаила Гуцериева «Две жизни»
Общественников и авторов Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Ключевое слово»
Дистанционные мошенники похитили у жительницы Ингушетии более 100 тыс. рублей
Юные таланты из Ингушетии стали лауреатами и дипломантами конкурса в Грозном

Главное

Яндекс.Метрика

 