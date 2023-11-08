В селе Сурхахи Ингушетии до конца года откроется новая школа

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя, объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре текущего года.

«Строительство завершено на 98%. В настоящее время бригада рабочих занимается установкой технологического оборудования, а также монтажом систем пожарной сигнализации и вентиляции», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что контрактная стоимость общеобразовательного учреждения составляет 291 млн рублей. Подрядчиком выступила компания ООО «Спецстрой».

«Совсем скоро наши дети смогут посещать современную школу, оснащенную всем необходимым. Это несомненно повод для радости», — поделилась одна из местных жительниц.