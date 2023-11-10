В селе Сурхахи Ингушетии пенсионерам бесплатно установили пожарные извещатели

«В акции приняли участие сотрудники администрации населенного пункта, представители ВДПО и работники ресурсоснабжающих организаций. Они посетили несколько домов, где проживают одинокие пожилые люди. На безвозмездной основе были установлены автономные пожарные извещатели и разъяснены гражданам принцип их работы. Жильцам также напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, номера экстренных служб и вручили памятки о действиях в случае возникновения пожара», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Установка технических средств проводится в соответствии с адресными списками многодетных семей и социально незащищенных групп населения, предоставляемых администрациями муниципалитетов.

В МЧС напомнили, что специальный датчик устанавливаются в целях защиты жизни и здоровья людей, поскольку он позволяет своевременно обнаружить возгорание и подать звуковой сигнал о пожаре. Громкости извещателя достаточно для того, чтобы привлечь внимание и даже разбудить крепко спящих людей.