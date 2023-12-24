В селе Сурхахи Ингушетии построили новую школу на 720 мест

«В сельском поселении Сурхахи завершилось строительство четвертой школы на 720 мест. Строительство было начато в декабре 2021 года», — сказал собеседник издания.

По его словам, в новом учебном заведении созданы все необходимые условия для качественного образовательного процесса: классные кабинеты, специально оборудованные лаборатории, уютные мастерские для творческих занятий, актовый и спортивные залы, просторная столовая и другое.

Подрядчиками выступили две компании — ООО «Гранул» и «Элитспецстрой»