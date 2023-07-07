В селе Сурхахи Ингушетии в текущем году сдадут три школы на 1744 ученических места

Отмечается, что в конце августа откроются две школы на 720 и 320 мест. Учебные учреждения полностью готовы к вводу в эксплуатацию, в настоящее время завершается благоустройство прилегающих территорий.

На третьем объекте подрядной организацией ООО «Строймонолит» завершены основные строительные работы, в частности, устройство фундамента, возведение стен, установка окон и дверей, штукатурные, плиточные и малярные работы.

Школа будет отвечать всем современным требованиям — проектом предусмотрены учебные кабинеты и лаборатории, актовый зал, библиотека, пищеблок, столовая, просторные коридоры и фойе, а также спортивный зал и площадки.

В настоящее время готовность объекта составляет 85%. Срок сдачи школы на 704 места — декабрь текущего года.