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В селе Сурхахи Ингушетии завершается строительство новой школы на 704 места

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В сельском поселении Сурхахи Назрановского района республики завершается строительство пятой школы на 704 ученических места.

Как сообщили «Ингушетии» в правительстве республики, возведение образовательного учреждения, в рамках нацпроекта «Образование», было начато в 2021 году фирмой «Гранд-Строй». В прошлом году объект передан фирме «Строймонолит» в связи с тем, что предыдущий подрядчик не справился с возложенными на него обязательствами.

На сегодняшний день строительные работы практически завершены. Идет монтаж оборудования в пищеблоке, сборка мебели, оформление стен, благоустройство прилегающей территории.

Согласно проекту, здание 4-этажное, расположено на участке 4,2 га.

Во дворе большая спортивна площадка, игровая зона для учащихся младших классов, беговая дорожка и зеленая зона отдыха. Внутри большой просторный холл, пищеблок, столовая, гардеробная, рабочие кабинеты и лаборатории, актовый и спортивный залы. Все условия для полноценного учебного процесса, отметили в правительстве.

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