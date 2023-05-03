Новостройка

В селе Сурхахи Ингушетии завершается строительство школы по нацпроекту «Образование»

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В сельском поселении Сурхахи Назрановского района подходит к концу строительство новой школы на 704 места, в рамках реализации нацпроекта «Образование».

В настоящее время на объекте выполнены все работы по возведению каркаса здания, установке кровли, кладке наружных стен и перегородок, установке окон и дверей. Кроме того, благоустраивается двор школы. На данный период времени рабочие заняты укладкой тротуарной плитки.

Такому подарку очень рады местные жители и родители детей. «Я жду с нетерпением, когда двери новой школы откроются перед нашими детьми. Я очень благодарна всем людям, которые работали над проектом школы. Мои пятеро детей будут учиться в одну смену. Новая школа большой подарок для нашего села», — отметила родитель Хяди Аушева.

Согласно проекту, в трёхэтажном здании располагаются блок начальной школы, основной и старшей, спортивные сооружения, столовая, помещения для изучения технологий, актовый зал, медицинские и административные кабинеты. А также в школе имеются помещения для организации кружков дополнительного образования. В общеобразовательном учреждении будут созданы все условия для успешного интеллектуального, духовного и физического развития учащихся.

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