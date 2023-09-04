Мероприятие

В селе Троицкое Ингушетии провели мероприятия по очистке русла реки Сунжа

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В сельском поселении Троицкое провели мероприятия по очистке русла реки Сунжа от накопившихся органических и неорганических отходов, препятствующих свободному течению воды и способствующих загрязнению окружающей среды.

«Это значимое событие в жизни поселения напрямую связано с обеспечением экологической устойчивости и сохранением чистоты окружающей среды, что является одной из главных задач современного общества», — подчеркнул глава села Омар Климатов.

Отмечается, что река Сунжа является магистральным водотоком, обеспечивающим снабжение влагой огромной территории и многих населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от нее. Поэтому задача по очистке и сохранению чистоты русла водоема приобретает особую важность.

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