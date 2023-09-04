В селе Троицкое Ингушетии провели мероприятия по очистке русла реки Сунжа

«Это значимое событие в жизни поселения напрямую связано с обеспечением экологической устойчивости и сохранением чистоты окружающей среды, что является одной из главных задач современного общества», — подчеркнул глава села Омар Климатов.

Отмечается, что река Сунжа является магистральным водотоком, обеспечивающим снабжение влагой огромной территории и многих населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от нее. Поэтому задача по очистке и сохранению чистоты русла водоема приобретает особую важность.