В селе Троицкое Ингушетии завершена прокладка водопровода по улице Московской

Отмечается, что рабочие проверяют систему водоснабжения на прочность и герметичность. Необходимость реконструкции водопровода назрела давно, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики.

«Прокладка водопровода — это важная задача, стоящая перед любым населенным пунктом в настоящее время. Она обеспечивает гарантированную и стабильную подачу питьевой воды в каждый дом и каждую жилую площадку, что является неотъемлемым условием для комфортного проживания и развития нашего поселения», — подчеркнул представитель сельских властей.