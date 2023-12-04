Водоснабжение

В селе Троицкое Ингушетии завершена прокладка водопровода по улице Московской

0

Администрация сельского поселения Троицкое успешно осуществила работу по прокладке водопровода по улице Московская.

Отмечается, что рабочие проверяют систему водоснабжения на прочность и герметичность. Необходимость реконструкции водопровода назрела давно, сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики.

«Прокладка водопровода — это важная задача, стоящая перед любым населенным пунктом в настоящее время. Она обеспечивает гарантированную и стабильную подачу питьевой воды в каждый дом и каждую жилую площадку, что является неотъемлемым условием для комфортного проживания и развития нашего поселения», — подчеркнул представитель сельских властей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Олимпийский чемпион Муса Евлоев стал победителем чемпионата Москвы по греко-римской борьбе
Команда «Гамурзиево» стала обладателем Кубка Ингушетии по футболу
В селе Алхасты Ингушетии началось строительство спорткомплекса на улице Зязикова
В Ингушетии провели первый марафон «Тропа мужества Z» среди команд регионов СКФО
Ряд мероприятий запланирован в день Ингушетии на выставке-форуме «Россия»
В Ингушетии водители частных маршруток устроили забастовку в надежде на транспортный коллапс
Ингушетия в числе лидеров по итогам акции «Вода России»
В селе Алкун Ингушетии осуществлены масштабные работы по очистке ливневых каналов
Ингушетия в тройке регионов — лидеров по отсутствию вредных привычек
В Ингушетии завершился пожароопасный сезон
В День неизвестного солдата юнармейцы Ингушетии заступили на Пост номер один в Малгобеке

Главное

Яндекс.Метрика

 