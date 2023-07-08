В селе Верхние Ачалуки Ингушетии продолжается строительство школы на 420 мест

Как сообщили в Минобрнауки республики, в настоящее время на объекте завершены бетонные работы, выполнена облицовка фасада здания, проведена электрика. Рабочие приступили к установке окон и монтажу крыши.

Отмечается, что согласно проекту, здание школы трехэтажное с подвальным помещением. На первом этаже расположены гардеробная, столовая, медицинские кабинеты, спортивный зал, кабинеты технологии. На втором этаже — кабинеты иностранных языков, кружок технического творчества, актовый зал. На третьем этаже — читальный зал с книгохранилищем, кабинеты информатики, вычислительной техники, физики, химии, биологии, музыки. В здании школы предусмотрены лифты.

С открытием нового общеобразовательного учреждения планируется разгрузить две школы в Верхних Ачалуках.