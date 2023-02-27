В селе Яндаре Ингушетии прошел республиканский турнир по всестилевому карате

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, призовые места на этих состязаниях заняли: «золото» — Латыров Султан-Бек, Накастхоев Мухаммед, «серебро» — Шаухалов Мухаммед-Амин, Шаухалов Илез.

Администрация спортивной школы выразила благодарность тренеру Шаухалову Абдул-Азиту за подготовку и проведение турнира на высоком организационном уровне.