В селе Яндаре Ингушетии провели профилактическую беседу антитеррористической направленности
В сельском поселении Яндаре в третьей школе провели профилактическую беседу антитеррористической направленности.
Начальник отдела антитеррористической деятельности администрации Назрановского района Алихан Хашегульгов совместно с инспектором ПДН Мухажиром Гайтовым и представителем духовенства Джабраилом Джандиговым провели очередное мероприятие со старшеклассниками.
Они рассказали учащимся об опасных последствиях, которые влечёт за собой террор, привели примеры из полицейской практики. А религиозный деятель объяснил представителям молодого поколения, что ислам — это религия мира.