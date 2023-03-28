В селе Яндаре Ингушетии провели профилактическую беседу антитеррористической направленности

Начальник отдела антитеррористической деятельности администрации Назрановского района Алихан Хашегульгов совместно с инспектором ПДН Мухажиром Гайтовым и представителем духовенства Джабраилом Джандиговым провели очередное мероприятие со старшеклассниками.

Они рассказали учащимся об опасных последствиях, которые влечёт за собой террор, привели примеры из полицейской практики. А религиозный деятель объяснил представителям молодого поколения, что ислам — это религия мира.