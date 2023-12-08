Здравоохранение

В селе Южное Ингушетии откроют новый ФАП в начале 2024 года

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В сельском поселении Южное Малгобекского района завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта на 20 посещений в смену, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

«На данный момент ведутся работы по внутренней отделке здания, укладке пола и благоустройству прилегающей территории. В самое ближайшее время они будут завершены. Медучреждение располагает процедурным кабинетом, кабинетами фельдшера и акушера, стационарными палатами, оборудованием для проведения УЗИ и многим другим», — рассказал собеседник.

Отмечается, что контрактная стоимость объекта, возводящегося в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», более 12 млн рублей. Подрядчиком выступила организация «Евростроймонолит».

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