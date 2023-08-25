Ремонт

В сентябре в Ингушетии появится еще одна обновленная дорога

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Дорожники нацелены на завершение ремонта дороги в Малгобекском районе в сентябре текущего года, сообщили в пятницу газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского Минавтодора.

«Активными темпами идет ремонт автодороги «Новый Редант — Нижние Ачалуки» протяженностью 6,4 км, который проводится в рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия», - рассказали нашему изданию в региональном ведомстве.

По информации Минавтодора, на данный момент на участке 2 км завершены работы по укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия с укреплением основания. Проведено устройство тротуара протяженностью 1250 м.

На оставшемся отрезке артерии ведется устройство дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия и откосов.

Учитывая благоприятные природно-климатические условия и практику проведения дорожных работ, объект будет сдан в эксплуатацию уже в сентябре текущего года.

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