В сентябре в Ингушетии появится еще одна обновленная дорога

«Активными темпами идет ремонт автодороги «Новый Редант — Нижние Ачалуки» протяженностью 6,4 км, который проводится в рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия», - рассказали нашему изданию в региональном ведомстве.

По информации Минавтодора, на данный момент на участке 2 км завершены работы по укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия с укреплением основания. Проведено устройство тротуара протяженностью 1250 м.

На оставшемся отрезке артерии ведется устройство дорожной одежды, асфальтобетонного покрытия и откосов.

Учитывая благоприятные природно-климатические условия и практику проведения дорожных работ, объект будет сдан в эксплуатацию уже в сентябре текущего года.