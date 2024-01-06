В сфере АПК Ингушетии реализуется более 10 инвестиционных проектов

Было отмечено, что в 2023 году увеличилось поголовье скота на 101,4% больше уровня аналогичного периода 2022-го. Вырос и объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств.

«В последние годы АПК республики показывает результаты по обеспечению населения продукцией собственного производства. Говоря, например, о картофеле, Ингушетия не только полностью обеспечена им, но и продает его соседним регионам. Сверх меры потребность обеспечена и по фруктам. Заданную планку собираемся поддерживать», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Что касается реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК», по его словам, в прошлом было введено в эксплуатацию 2 681,8 га мелиорируемых земель. Оказана поддержка в размере 54,2 млн рублей на проведение мероприятий по приведению в надлежащее состояние земель сельскохозяйственного назначения для целевого использования.

«Также обеспечили субсидией сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 789,3 млн рублей, из них 764,2 млн рублей — из федерального бюджета. Реализуется свыше 10 инвестиционных проектов на более 21 млрд рублей. Хорошие результаты показывают такие инвестиционные проекты, как ООО «Сад-Гигант Ингушетия», АО «Агрокомплекс Сунжа», ООО «Птицекомплекс «Южный» и другие», — подчеркнул Глава.

Он добавил, что развитие сельского хозяйства является одним из приоритетов, и вложения в эту отрасль оправдывают себя, что видно по итогам прошлого года.