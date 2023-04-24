В школах Ингушетии прошла неделя здорового питания

Так, в школе № 3 с. п. Нестеровское в начальных классах были проведены уроки на тему «Здоровое питание». Учителя говорили о витаминах, их пользе для растущего организма, полезности употребления свежих фруктов и овощей, об ответственности человека за свое здоровье.

Как сообщили в Минобрнауки региона, 18 апреля медицинская сестра провела беседы со всеми учащимися начальных классов по формированию привыкания к здоровому питанию. Школьники познакомились с такими понятиями, как правильное питание, полезные продукты, меню; учились различать полезные и вкусные продукты, после чего подвели итоги конкурса рисунков.

На конкурс было подано 25 работ, из которых было выбрано три победителя. Места распределились следующим образом: первое место заняла София Гандалоева (4 «в» класс), второе место — Абдулла Албаков (3 «б» класс); третье место — София Гапархоева (1 «б» класс).

Также в рамках недели здорового питания проводился родительский контроль над горячим питанием обучающихся. В ходе мониторинга было проверено соответствие реализуемых блюд утверждённому меню, сервировка стола, места мытья рук и посуды.

Напомним, в республике работает горячая линия по вопросу организации бесплатного горячего питания в Ингушетии — 8 (8732) 22-17-93.