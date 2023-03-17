В СКР подтвердили возбуждение дела на экс-замглавы Минздрава Ингушетии за хищение 17 млн руб. при закупке оборудования

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Следственные органы возбудили уголовное дело на бывшего заместителя министра здравоохранения республики о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили нашему изданию в пресс-службе СУ СКР по региону в пятницу.

«По данным следствия, в 2020 году бывшим заместителем министра здравоохранения Ингушетии за счет бюджетных средств приобретено медицинское оборудование на сумму 102 млн 470 тыс. рублей, при этом фактическая его цена составляла 85 млн 370 тыс. руб.», — сказал представитель ведомства.

По его данным, в результате противоправных действий подозреваемого, медоборудование закуплено по завышенной цене на сумму более 17 млн рублей.

Экс-чиновнику вменяют ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Сейчас устанавливается местонахождение фигуранта.

Как уточнил «Ингушетии» информированный источник, речь идет о бывшем заместителе руководителя Минздрава субъекта 1985 г. р. Деньги на дооснащение клиник республики оборудованием выделялись по госпрограмме развития здравоохранения региона.

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