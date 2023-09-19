В следующем году в Назрани будет проведен капитальный ремонт самых аварийных дорог

«И если в текущем году мы смогли провести только ямочный ремонт за счет средств муниципалитета на нескольких улицах, то в следующем году нас ожидает качественный ремонт участков дорожного полотна», — отметили в мэрии города.

По словам градоначальника Урусхана Евлоева, 2024 год очень значим в части участия в национальном проекте, потому что именно в следующем году практически будет завершено качественное асфальтирование центральных улиц города.

Так, по заказу администрации г. Назрани будут капитально отремонтированы сразу 9 улиц: Насыр-Кортская (3,25 км в Н-КАО), Д. Могушкова (1,58 км в Н-КАО), Гайрбек-Хаджи (1,64 км в Н-КАО), М. Шаймиева /Железнодорожная/ (2,43 км в ЦАО), Фабричная (1,53 км в ЦАО), Таргимская (1,19 км в ЦАО), Барханоева (0,32км в ЦАО), Октябрьская (0,55 км в ЦАО), проспект Базоркина (0,9 км в ЦАО).