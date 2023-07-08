В Сочи состоялся самый масштабный фестиваль страны VK Fest

Зрителей порадовали выступлениями любимые артисты и блогеры, десятки разнообразных интерактивных площадок и развлечений для взрослых и детей — все, за что жители России любят VK Fest на протяжении всей его многолетней истории.

Музыкальную программу фестиваля открыл Султан Лагучев. После него на сцену выходили Леонид Агутин, Клава Кока, Мари Краймбрери, Коста Лакоста, Звонкий и DJ SMASH. Помимо этого, с гостями пообщался и устроил автограф-сессию блогер Дмитрий Масленников.

Фестиваль также подготовил для посетителей в Сириусе насыщенную образовательную программу. Для гостей Знания. Лектория на VK Fest выступили путешественник и писатель Фёдор Конюхов, гимнастка мирового класса и блогер Самира Мустафаева, двукратный чемпион России по футболу Дмитрий Сенников, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, шеф-повар Евгений Козубов, ресторатор и основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Модератором дискуссий и интервью выступил спортивный комментатор Первого канала Денис Казанский.

Желающих провести время за творческими занятиями ждали разнообразные мастер-классы, квизы, выставки и обучающие активности. Государственный Эрмитаж провел мастер-классы, посвященные античному искусству. Квиз с вопросами обо всём на свете — от популярных фильмов до школьной программы по географии — подготовила «Мозгобойня». Островок возможностей «Таврида. АРТ» принял самых творческих посетителей VK Fest и рассказал о путях самореализации, а также о программах Академии творческих индустрий «Меганом».

Участники фестиваля смогли отправиться и в гастрономическое путешествие: на Медальной площади работали разнообразные фуд-траки, прошли кулинарные шоу и мастер-классы.

В 2023 году VK Fest стал самым громким развлекательным событием лета: он продлится целый месяц. Ранее во Владивостоке, в Новосибирске и Санкт-Петербурге фестиваль уже собрал десятки тысяч зрителей. После Сириуса он пройдет 15 и 16 июля в Москве.

В московском Парке Горького 15 и 16 июля выступят более 60 музыкантов и коллективов. На Синей сцене — ANNA ASTI, HammAli & Navai, Элджей, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’, ELMAN, Andro, Gafur, Люся Чеботина, Mary Gu, L’One, JONY, ИВАНУШКИ International, Zivert, Seville (Artik & Asti), Ёлка, МОТ, Лолита, Ольга Серябкина, MIA BOYKA и Клава Кока.

На Белую сцену выйдут Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo, LOVV66, 10AGE, HELLA HILLZ, Aarne, Асия, Эрика Лундмоен, Хаски, Платина, OG Buda, SALUKI, Антоха МС, Мэйби Бэйби, ANIKV, «Три дня дождя», LYRIQ и Kamazz. На Фиолетовую — КУОК, Zventa Sventana, Green Apelsin, «маяк», Наша Таня, XARISTA, Ocean Jet, MANTULINY, «мытищи в огне», КРИМИ КРАЙ, Levandowskiy & SCHE, HOLLYFLAME, Тося Чайкина, PALC, Luverance, «нееет, ты что», «видеокассета твоих родителей», 3.56 am, CHEBANOV, Тима Акимов и DAASHA.

Позже также будут представлены известные спикеры и блогеры — участники VK Fest 2023. Билеты на фестиваль доступны на официальном сайте: vkfest. ru.