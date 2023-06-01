В столице Ингушетии День защиты детей отметили праздничным концертом

По его словам, мероприятие посетили заместитель министра культуры Ильяс Евлоев и руководитель регионального исполкома Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» Ибрагим Картоев.

Первую часть концертной программы открыли воспитанники ЦКР, представив гостям номера различных художественных направлений.

Особое внимание уделили детям участников СВО, которые получили подарки из рук представителей «Единой Россия». Не остались без подарков и воспитанники ЦКР.

Вторая часть мероприятия была не менее впечатляющей. Гость из Кабардино-Балкарии, мастер по изготовлению народных музыкальных инструментов, заслуженный артист Абхазии Зубер Еуаз и его ученики исполнили старинные мелодии.

«Песни, танцы, показ национальной одежды, гармоничная музыка, прекрасное настроение — то, чем запомнится сегодняшний день», — отметил собеседник.