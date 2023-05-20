Благоустройство

В столице Ингушетии обновляют уличное освещение и провели очередной субботник

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Работники МКУ «Электросети города Магаса» продолжают работы по восстановлению и обновлению уличного освещения по поручению мэра столицы республики Зайта Орцханова.

На данный момент проводится работа по замене сгоревших ламп на фонарных столбах, а также потускневших светодиодных ламп по проспекту Идриса Зязикова. Данные работы будут продолжаться по всем улицам, аллеям, паркам и скверам до полного восстановления освещения в столице, сообщается в Telegram-канале мэрии.

Также сегодня в Магасе провели очередной субботник в рамках объявленного общереспубликанского месячника по очистке городских территорий.

Сотрудники столичной администрации и всех подведомственных учреждений вышли для проведения работ по сбору мусора, покосу травы, посадке цветов, очистке обочин, бордюров, вывозу мусора и других работ.

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