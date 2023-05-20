В столице Ингушетии обновляют уличное освещение и провели очередной субботник

На данный момент проводится работа по замене сгоревших ламп на фонарных столбах, а также потускневших светодиодных ламп по проспекту Идриса Зязикова. Данные работы будут продолжаться по всем улицам, аллеям, паркам и скверам до полного восстановления освещения в столице, сообщается в Telegram-канале мэрии.

Также сегодня в Магасе провели очередной субботник в рамках объявленного общереспубликанского месячника по очистке городских территорий.

Сотрудники столичной администрации и всех подведомственных учреждений вышли для проведения работ по сбору мусора, покосу травы, посадке цветов, очистке обочин, бордюров, вывозу мусора и других работ.