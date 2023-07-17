В столице Ингушетии обсудили ряд актуальных вопросов на еженедельном совещании

Отмечается, что одним из основных вопросов была рассмотрена возможность приобретения дополнительной техники и ремонта старой для усиления работы ЖКХ. В ходе обсуждения выяснилось, что имеющаяся техника недостаточна и периодически выходит из строя. Решение этой проблемы может помочь повысить эффективность работы коммунальщиков и улучшить санитарное состояние в городе.

Также глава муниципалитета Зайт Орцханов подчеркнул необходимость усиления контроля рабочей группы по привлечению к административной ответственности за правонарушения. Такой подход позволит более эффективно бороться с нарушителями общественного порядка в городе.