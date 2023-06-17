В столице Ингушетии продолжаются работы по замене ламп уличного освещения

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Специалисты муниципальное казенного учреждения «Электросети города Магаса» продолжают работу по восстановлению и обновлению городского уличного освещения.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по поручению главы администрации города Зайта Орцханова проводится замена сгоревших и потускневших светодиодных ламп на фонарных столбах на территории аллеи Отца.

«Работа будет продолжаться по всем улицам, аллеям, паркам и скверам до полного восстановления освещения в столице республики», — отметили в мэрии.

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