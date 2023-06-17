В столице Ингушетии продолжаются работы по замене ламп уличного освещения

Как сообщает пресс-служба мэрии, по поручению главы администрации города Зайта Орцханова проводится замена сгоревших и потускневших светодиодных ламп на фонарных столбах на территории аллеи Отца.

«Работа будет продолжаться по всем улицам, аллеям, паркам и скверам до полного восстановления освещения в столице республики», — отметили в мэрии.