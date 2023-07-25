В столице Ингушетии прошел первый республиканский турнир по перетягиванию каната
В Магасе прошел первый республиканский турнир по перетягиванию каната среди юношей 2008-2009 годов рождения, приуроченный к 99-ой годовщине государственности Ингушетии.
Всего в состязаниях приняли участие восемь команд со всех районов республики. Победители получили медали и грамоты.
По словам заместителя директора Центра культуры, спорта и туризма Магаса Абти Яндиева, скорее всего соревнования станут традиционными. «Мы в дальнейшем будем привлекать ребят и постарше, а затем перейдем к взрослой категории», — подчеркнул Яндиев.