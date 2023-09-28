Награждение

В столице Ингушетии прошло награждение заведующих детсадами

0

В Магасе под председательством главы города Зайта Орцханова состоялось награждение заведующих детскими садами региона, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.

Руководители детских садов были удостоены почётных грамот за впечатляющие достижения в области дошкольного образования и воспитания. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня воспитателя и дошкольного работника.

Мэр столицы выразил собравшимся огромную благодарность за их непосильный труд и отметил важность работы, которую они выполняют.

«Мы окажем вам любую посильную помощь, если она вам понадобится, потому как вы занимаетесь очень важным делом — развитием детей. Желаю вам удачи и в дальнейшем на этом поприще», — отметил Зайт Орцханов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Махмуд-Али Калиматов обсудил с Александром Новаком вопросы социального-экономического развития Ингушетии
В Ингушетии наградили победительницу конкурса детского рисунка «Да — миру, нет — террору»
В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве мужчины
Пострадавшего при взрыве запала гранаты подростка из Ингушетии перевезли в Москву
До 15 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за вербовку в террористические организации
Глава Ингушетии присвоил почетное звание известному деятелю спорта региона Магомеду Мусаеву
Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» и Mail. ru заключили соглашение
В подготовке к террористической деятельности подозреваются пятеро жителей Ингушетии
В Ингушетии действуют более 15 мер поддержки инвестиционных проектов
С помощью Госуслуг теперь можно проверить подлинность товаров
В Назрани предотвращена попытка самозахвата земли

Главное

Яндекс.Метрика

 