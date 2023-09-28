В столице Ингушетии прошло награждение заведующих детсадами
В Магасе под председательством главы города Зайта Орцханова состоялось награждение заведующих детскими садами региона, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.
Руководители детских садов были удостоены почётных грамот за впечатляющие достижения в области дошкольного образования и воспитания. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня воспитателя и дошкольного работника.
Мэр столицы выразил собравшимся огромную благодарность за их непосильный труд и отметил важность работы, которую они выполняют.
«Мы окажем вам любую посильную помощь, если она вам понадобится, потому как вы занимаетесь очень важным делом — развитием детей. Желаю вам удачи и в дальнейшем на этом поприще», — отметил Зайт Орцханов.