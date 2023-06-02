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В столице Ингушетии прошло открытие республиканского этапа конкурса «Учитель-дефектолог России — 2023»

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В центре образования г. Магаса состоялась церемония открытия республиканского этапа VI Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2023», который проводится в рамках реализации плана мероприятий по подготовке и проведению Года педагога и наставника в Ингушетии.

Как сообщили в Минобрнауки республики, за первое место соревнуются: Мадина Арчакова — учитель-дефектолог ГКОУ «Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ»; Милана Шейхова — педагог-дефектолог ГБОУ «Центр непрерывного образования для детей с ОВЗ»; Зейнап Зурабова — учитель-дефектолог ГБОУ «СКОШИ-детский сад г. Сунжа»; Лиана Цечоева — учитель-логопед ГБДОУ «Детский сад № 2 с. п. Плиево «Карусель».

В адрес участников мероприятия был направлен приветственный адрес от лица заместителя председателя правительства — министра образования и науки РИ Эсет Боковой.

В конкурсном жюри приняли участие председатель Ингушского регионального отделения Всероссийского общества глухих Руслан Таркоев, депутат Народного собрания РИ Батыр Хамхоев, заместитель министра образования и науки республики Асхаб Дудургов.

Символично, что этот конкурс впервые проводится в республике в Год педагога и наставника. Он направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов, учителей-логопедов, осуществляющих коррекционную работу, поддержку инновационных разработок и технологий организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

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