В столице Ингушетии прошло первое заседание молодежного совета при главе города
В администрации Магаса прошло первое заседание молодежного совета при главе столицы республики. Мэр Зайт Орцханов обсудил с молодежью перспективы развития города и планы дальнейшей работы, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.
Сообщается, что в ходе встречи обсудили вопросы организации деятельности совета, глава города рассказал о планах работы на ближайший период, а ингушская молодежь делилась своими проектами. Каждый сообщил о своем видении того, на какие проблемы, существующие в молодежной среде, следует обратить внимание в первую очередь.
«Вы — будущее нашего города, республики. Каждому из вас я желаю состояться в жизни, проявить себя, свои лидерские качества и стать примером для других. Желаю всем продуктивной работы и настойчивости в поиске новых инициатив и реализации проектов», — отметил Орцханов, обращаясь к ребятам.
Напомним, что совет создан для вовлечения творческой, инициативной молодежи в городские культурно-досуговые мероприятия, волонтерскую деятельность, для помощи молодым людям в самореализации и развитии творческого потенциала.