Профилактика

В столице Ингушетии провели профилактические беседы по теме детской безопасности в летний период

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В Магасе состоялось мероприятие на тему безопасности подростков в летний период. В нем приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по Ингушетии, сотрудники газовой службы, инспектор по делам несовершеннолетних, спортсмены, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ребятам рассказали об основных правилах личной безопасности — как в быту, так и в общественных местах, на улице и во время походов и пикников. Особое внимание было уделено безопасности во время купания, детям разъяснили основные правила отдыха вблизи водоемов.

Как отметила заместитель главы администрации города Макка Зязикова, в летний период проведение подобных профилактических мероприятий особенно актуально. Дети получают знания по безопасному поведению и учатся грамотным действиям в разных критических ситуациях.

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