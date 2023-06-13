В столице Ингушетии провели профилактические беседы по теме детской безопасности в летний период

Ребятам рассказали об основных правилах личной безопасности — как в быту, так и в общественных местах, на улице и во время походов и пикников. Особое внимание было уделено безопасности во время купания, детям разъяснили основные правила отдыха вблизи водоемов.

Как отметила заместитель главы администрации города Макка Зязикова, в летний период проведение подобных профилактических мероприятий особенно актуально. Дети получают знания по безопасному поведению и учатся грамотным действиям в разных критических ситуациях.