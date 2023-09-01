В столице Ингушетии состоится спортивный фестиваль «Молодежь против террора»

«2 сентября в 16 часов в столице региона пройдут турниры по юношескому футболу, баскетболу и армрестлингу. Участвовать может молодежь в возрасте от 14 до 35 лет», — говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации муниципалитета, основной площадкой для соревнований станет территория стадиона в Магасе. Участников и победителей ждут ценные призы и подарки.

Отмечается, что фестиваль спорта посвящен Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом.