В столице Ингушетии состоится выставка, посвященная боевым и трудовым подвигам предков

«Помимо ознакомления с экспонатами, раскрывающими героические подвиги наших предков в годы войны, посетители также получат возможность пообщаться с руководителем поискового отряда «Малгобек» Бесланом Дзейтовым. Он во всех подробностях расскажет о ходе поисковых работ и о том, как важно прививать патриотизм представителям молодого поколения», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что начало мероприятия запланировано на 15 часов.