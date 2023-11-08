Выставка

В столице Ингушетии состоится выставка, посвященная боевым и трудовым подвигам предков

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Сегодня, 8 ноября, в Центре культурного развития Магаса пройдет выставка экспонатов Музея трудовой и боевой славы города Малгобека, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе учреждения.

«Помимо ознакомления с экспонатами, раскрывающими героические подвиги наших предков в годы войны, посетители также получат возможность пообщаться с руководителем поискового отряда «Малгобек» Бесланом Дзейтовым. Он во всех подробностях расскажет о ходе поисковых работ и о том, как важно прививать патриотизм представителям молодого поколения», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что начало мероприятия запланировано на 15 часов.

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