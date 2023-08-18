В столице Ингушетии состоялась встреча с представителями МСП региона

Как сообщила пресс-служба АНО «Мой бизнес», в ходе мероприятия были обсуждены такие вопросы, как актуальные меры поддержки, предоставляемые государством представителям МСП, упрощение процедур регистрации и развития бизнеса, упрощение доступа к финансированию и возможности получения государственных грантов, субсидий, снижение административных барьеров, а также создание благоприятной инвестиционной среды в регионе.

«Подобные встречи являются важным инструментом для улучшения коммуникации между малым и средним бизнесом и региональными органами власти. Кроме того, такие мероприятия позволяют выявлять проблемы и предлагать эффективные решения для развития малого и среднего бизнеса в республике», — поделился собеседник издания

О мерах поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России, можно узнать в центре «Мой бизнес» Республики Ингушетия по адресу: г. Назрань, пр-т И. Базоркина, 10а.

Напоминаем, что центр «Мой бизнес» в регионе функционирует с 2019 года и предоставляет широкий спектр бесплатных услуг для малого и среднего бизнеса, включая финансовые и юридические консультации, бухгалтерское и налоговое сопровождение, разработку бизнес-планов и стратегий.