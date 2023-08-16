В столице Ингушетии состоялся массовый забег школьников

Участники соревнований стартовали утром 15 августа у Башни Согласия, самого высокого этнографического музея в мире.

Забег проводился в двух возрастных категориях. Пятеро лучших в каждой из групп были награждены грамотами и специальными призами. Отмечается, что мероприятие было приурочено ко Дню физкультурника, который отмечается ежегодно 12 августа.