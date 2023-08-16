Соревнования

В столице Ингушетии состоялся массовый забег школьников

0

В столице Ингушетии городской Центр культуры, спорта и туризма организовал массовый забег учащихся школ Магаса на дистанцию 1800 метров.

Участники соревнований стартовали утром 15 августа у Башни Согласия, самого высокого этнографического музея в мире.

Забег проводился в двух возрастных категориях. Пятеро лучших в каждой из групп были награждены грамотами и специальными призами. Отмечается, что мероприятие было приурочено ко Дню физкультурника, который отмечается ежегодно 12 августа.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Семьям участников СВО власти Назрани оказали помощь в подготовке детей к школе
В одной из квартир Магаса обнаружили труп наркодилера-рецидивиста
Руководителю хоккейного центра в Ингушетии грозит срок за кражу из собственной кассы
В Карабулаке Ингушетии организована доставка воды нуждающимся жителям
В пяти населенных пунктах Ингушетии 17 августа отключат свет
Юные борцы из Запорожской области побывали с экскурсией в горном районе Ингушетии
В Назрани до конца 2023 года обновят освещение на десяти улицах
Эксперт РАНХиГС рассказала студентам-стартаперам как добиться успеха
Жители села Плиево Ингушетии из-за аварии останутся без воды
Единороссы Ингушетии проверили готовность старейшей школы в регионе к 1 сентября
Ингушский борец Али Цокаев стал призером первенства мира в Иордании

Главное

Яндекс.Метрика

 