В столице Ингушетии задержали уроженку Ставрополья с героином

Следственным отделом ОМВД России по Магасу в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России, максимальное наказание по которой — тюремное заключение на 10-летний срок.

Женщина водворена в специальное помещение для задержанных лиц, сообщает пресс-служба МВД по республике.