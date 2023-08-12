В столице Ингушетии задержали уроженку Ставрополья с героином
Правоохранителями в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Жилой сектор» в столице Ингушетии задержана 28-летняя уроженка Ставропольского края, у которой в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 5,03 граммов героина.
Следственным отделом ОМВД России по Магасу в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК России, максимальное наказание по которой — тюремное заключение на 10-летний срок.
Женщина водворена в специальное помещение для задержанных лиц, сообщает пресс-служба МВД по республике.