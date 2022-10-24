В стометровой башне Согласия в столице Ингушетии напишут этнографический диктант
Большой этнографический диктант в столице Ингушетии состоится в тронном зале башни Согласия 3 ноября, в 11 часов.
Ожидается участие депутатов Народного собрания республики, руководителей органов исполнительной власти и представителей национальных культурных общин.
Отмечается, что на написание диктанта отводится 45 минут. Итоги акции будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации — 12 декабря. Также все желающие могут присоединиться к акции в формате онлайн с 3 по 8 ноября.
Напомним, для того, чтобы стать участником, нужно зайти на сайт miretno. ru, заполнить контактные данные и ответить на 30 тестовых заданий.