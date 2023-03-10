В Сунже Ингушетии построят трехэтажный ФОК с плавательным бассейном

0

В городе Сунже в текущем году построят трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.

Объект стоимостью свыше 300 млн рублей запустят по госпрограмме республики «Развитие физической культуры и спорта». До 1 апреля закончат контрактные процедуры и определят строительную фирму.

Как сообщили в мэрии города, согласно проекту площадь здания составит свыше 4 тыс. кв. м с пропускной способностью 113 мест.

Будущих посетителей комплекса будут ждать спортзал с балконом на полсотни человек, плавательный бассейн, раздевалки, гардеробная, регистратура, комнаты охраны и обслуживающего персонала, вестибюль, тренерские.

На втором и третьем этажах разместятся тренажерный и игровой залы, фитобар, кабинет врача, информационный зал, подсобные помещения, инвентарная, фойе для выхода зрителей на трибуны.

Новый ФОК планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани прошло очередное заседание территориальной избирательной комиссии
В Малгобекском районе Ингушетии пройдет очередная продовольственная ярмарка
Две сомнительные иномарки задержаны полицейскими в Ингушетии
Организации Ингушетии приглашают принять участие в социально значимом проекте
В Карабулаке в текущем году в рамках нацпроекта благоустроят три улицы
В Минобрнауки Ингушетии подвели итоги работы ведомства за 2022 год
Знаменитый ингушский борец Муса Евлоев провел в спортклубе «Ади-Ахмад» мастер-класс
Жительница Ингушетии отработает 200 часов за реализацию контрафактного алкоголя
Правительством России одобрены проекты модернизации коммунальной инфраструктуры в Ингушетии
В Ингушетии подозреваемому в двойном убийстве утяжелили обвинение
Ингушскому каратисту Имрану Евлоеву вручили удостоверение мастера спорта России

Главное

Яндекс.Метрика

 