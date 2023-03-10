В Сунже Ингушетии построят трехэтажный ФОК с плавательным бассейном
В городе Сунже в текущем году построят трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.
Объект стоимостью свыше 300 млн рублей запустят по госпрограмме республики «Развитие физической культуры и спорта». До 1 апреля закончат контрактные процедуры и определят строительную фирму.
Как сообщили в мэрии города, согласно проекту площадь здания составит свыше 4 тыс. кв. м с пропускной способностью 113 мест.
Будущих посетителей комплекса будут ждать спортзал с балконом на полсотни человек, плавательный бассейн, раздевалки, гардеробная, регистратура, комнаты охраны и обслуживающего персонала, вестибюль, тренерские.
На втором и третьем этажах разместятся тренажерный и игровой залы, фитобар, кабинет врача, информационный зал, подсобные помещения, инвентарная, фойе для выхода зрителей на трибуны.
Новый ФОК планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года.