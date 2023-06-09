Нацпроекты

В Сунже Ингушетии строят новую школу в рамках нацпроекта «Образование»

0

В городе Сунжа строится новая школа на 250 мест в рамках реализации нацпроекта «Образование».В городе Сунжа строится новая школа на 250 мест в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Как сообщили в Минобрнауки региона, в настоящее время завершены работы по строительству очистительных сооружений и выгребных ям, проведена работа по установке оконных блоков. Рабочие приступили к штукатурке и ограждению территории.

Родители выражают благодарность руководству региона за новую школу с современными условиями обучения.

Отмечается, что согласно проекту здание школы будет трехэтажным с пристроенной одноэтажной частью спортзала с подвалом. На первом этаже здания будут располагаться учебные помещения основных и старших классов, столовая, медицинский блок, спортивные и санитарно-бытовые помещения, на втором этаже — учебная секция начальных классов и библиотека. Также проектными решениями школа будет оснащена пассажирским лифтом грузоподъемностью 630 кг.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Москве и Санкт-Петербурге пройдут гастроли ансамбля аутентичных ингушских инструментов OVLA
Власти Ингушетии обновят более 90 км дорог по различным программам
Мэр столицы провел совещание с руководителями структурных подразделений
В Ингушетии продолжается масштабная реконструкция мусульманских и христианских кладбищ
Ингушские ветераны призвали молодёжь республики не поддаваться вражеской пропаганде
В колледже искусств Ингушетии стартует приемная кампания
Власти Назрани отреагировали на жалобы жителей на отсутствие воды
В одном из пришкольных лагерей Ингушетии прошёл День ПДД
В Назрани в многоквартирных домах на проспекте Базоркина улучшено водоснабжение
В Сунженском районе Ингушетии жители трех сел собрались на сход
В Назрани Ингушетии открылся бассейн для всех желающих

Главное

Яндекс.Метрика

 