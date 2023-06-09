В Сунже Ингушетии строят новую школу в рамках нацпроекта «Образование»

Как сообщили в Минобрнауки региона, в настоящее время завершены работы по строительству очистительных сооружений и выгребных ям, проведена работа по установке оконных блоков. Рабочие приступили к штукатурке и ограждению территории.

Родители выражают благодарность руководству региона за новую школу с современными условиями обучения.

Отмечается, что согласно проекту здание школы будет трехэтажным с пристроенной одноэтажной частью спортзала с подвалом. На первом этаже здания будут располагаться учебные помещения основных и старших классов, столовая, медицинский блок, спортивные и санитарно-бытовые помещения, на втором этаже — учебная секция начальных классов и библиотека. Также проектными решениями школа будет оснащена пассажирским лифтом грузоподъемностью 630 кг.