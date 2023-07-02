Спорт

В Сунже Ингушетии ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса

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В Сунже Ингушетии ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и локальными очистными сооружениями, стоимостью более 300 млн рублей.

Завершены земляные работы и устройство фундамента из буронабивных свай. Выполнены работы по созданию монолитного столбчатого и ленточного ростверка для установки металлических колонн. В настоящее время ведутся работы по монтажу каркаса из металлоконструкций. Генподрядчиком данного проекта является ООО «Гарант», сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Как ранее сообщала «Ингушетия», масштабные работы по строительству ФОК, в рамках нацпроекта «Демография», стартовали в мае текущего года.

Проектировщики предусмотрели залы для борьбы, душевые, массажный кабинет, кабинет врача, информационный, тренажерный, фитнес-залы и многое другое. Кроме того, планируется строительство плавательного бассейна площадью 250 кв. м из 5 дорожек протяженностью 25 метров, полосы препятствий, тира и трибун для родителей воспитанников.

Строительство нового спортивного комплекса вместо располагавшегося возле ДК старого, подлежавшего сносу из-за многочисленных нарушений, планируется завершить до конца текущего года. Еще один ФОК будет построен в сельском поселении Барсуки Назрановского района, его планируется сдать в 2024 году. Заказчиком объектов выступает министерство строительства региона.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов не раз подчеркивал, что главная задача властей — создать детям и молодежи широкое поле возможностей для занятий физкультурой и спортом.

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