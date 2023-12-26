В Сунже завершен ремонт улицы Калиматова

По словам собеседника, на данном участке обновлено асфальтированное покрытие, обустроен тротуар, установлены новые дорожные знаки и остановочный павильон, также предусмотрены три пешеходных перехода и нанесена разметка термопластиком.

«Улица Калиматова давно нуждалась в ремонте. К нам неоднократно поступали обращения граждан с просьбой привести в нормативное состояние дорожное полотно и тротуар. Сейчас здесь созданы все необходимые условия для комфортного передвижения как водителей, так и пешеходов», — подчеркнул руководитель Минавтодора республики Батыр Хаматханов.

Отмечается, что реконструкция велась в рамках реализации региональной программы «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия».