Мероприятие

В Сунженском районе Ингушетии для детей провели мероприятие по правилам поведения на дороге

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В Сунженском районе Ингушетии с учащимися образовательных учреждений провели мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Отмечается, что в ходе обучения были организованы мастер-классы и тренинги, на которых специалисты по дорожной безопасности поделились своими знаниями и опытом. Затем настала очередь практических занятий, где дети применили полученные знания и навыки на специально оборудованной трассе.

Как сообщили в администрации муниципалитета, организаторы намерены продолжить работу в данном направлении, чтобы сделать улицы более безопасными для детей и всего населения.

 

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