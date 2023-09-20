В Сунженском районе Ингушетии для детей провели мероприятие по правилам поведения на дороге

Отмечается, что в ходе обучения были организованы мастер-классы и тренинги, на которых специалисты по дорожной безопасности поделились своими знаниями и опытом. Затем настала очередь практических занятий, где дети применили полученные знания и навыки на специально оборудованной трассе.

Как сообщили в администрации муниципалитета, организаторы намерены продолжить работу в данном направлении, чтобы сделать улицы более безопасными для детей и всего населения.