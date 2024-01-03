В Сунженском районе Ингушетии незаконно вырубили 21 дерево ценной породы

По словам собеседника издания, сотрудниками лесничества в ходе проверки обнаружено три хлыста длиной 12 метров и 21 пень свежеспиленных деревьев породы бук.

В настоящее время ведётся проверка, по окончании которой все собранные материалы направят в правоохранительные органы.

Отмечается, что должностные лица, ответственные за сохранность данного лесного участка, будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнений.