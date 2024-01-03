В Сунженском районе Ингушетии незаконно вырубили 21 дерево ценной породы
На территории Алкунского участкового лесничества Сунженского района выявлен факт противозаконной рубки лесных насаждений, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе природоохранного ведомства по региону.
По словам собеседника издания, сотрудниками лесничества в ходе проверки обнаружено три хлыста длиной 12 метров и 21 пень свежеспиленных деревьев породы бук.
В настоящее время ведётся проверка, по окончании которой все собранные материалы направят в правоохранительные органы.
Отмечается, что должностные лица, ответственные за сохранность данного лесного участка, будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнений.