Экология

В Сунженском районе Ингушетии незаконно вырубили 21 дерево ценной породы

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На территории Алкунского участкового лесничества Сунженского района выявлен факт противозаконной рубки лесных насаждений, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе природоохранного ведомства по региону.

По словам собеседника издания, сотрудниками лесничества в ходе проверки обнаружено три хлыста длиной 12 метров и 21 пень свежеспиленных деревьев породы бук.

В настоящее время ведётся проверка, по окончании которой все собранные материалы направят в правоохранительные органы.

Отмечается, что должностные лица, ответственные за сохранность данного лесного участка, будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнений.

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