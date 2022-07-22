Призыв

В Сунженском районе Ингушетии подвели итоги весеннего призыва

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В администрации Сунженского района Ингушетии подвели итоги весенней призывной кампании и определили задачи на осень текущего года

Как сообщила администрация района, в ходе призывной кампании были выявлены недостатки, в частности по розыску уклонистов от службы в армии. В связи с этим вопрос розыска граждан, уклоняющихся от призыва, остаётся актуальным и по-прежнему стоит на первом месте.

Военный комиссар отметил, что прошедшая призывная кампания была одной из самых сложных, однако план по призыву удалось выполнить. Он выразил благодарность главе района Магомеду Дзейтову, главам сел и начальникам ВУС.

«В целом, несмотря на определенные сложности, представители местного самоуправления и военный комиссариат с планом весеннего призыва справились. Уверен, что новые сложные задачи, которые будут поставлены перед районом осенью, будут выполнены. Задачей номер один на осенний призыв остаётся 100%-ное выполнение плана по призыву и усиление работы по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу», — отметил заместитель городского главы Осман Евлоев.

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