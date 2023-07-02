Благоустройство

В Сунженском районе Ингушетии провели уборку мусора в прибережной полосе реки Асса

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Глава сельского поселения Нестеровское Осман Чакиев инициировал проведение в прибрежной полосе реки Асса уборку мусора.

Как сообщили в администрации Сунженского района, береговая полоса реки Асса является излюбленным местом отдыха для местных жителей, поэтому сохранение там чистоты и порядка имеет большое значение. Однако из-за небрежного поведения посетителей, мусор и другие отходы накапливаются на берегах, загрязняя природу и нарушая экологическую гармонию.

«Власти сельского поселения Нестеровское продемонстрировали прекрасный пример гражданской ответственности и заботы о нашей природе», — отметили в администрации муниципалитета.

Глава села обратился ко всем местным жителям и отдыхающим с призывом проявлять ответственность и сохранять чистоту.

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