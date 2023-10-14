Безопасность

В Сунженском районе Ингушетии проверили АГЗС на соблюдение пожарной безопасности

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Сотрудниками прокуратуры и МЧС по республике в Сунженском районе проверили автомобильные газозаправочные станции на соблюдение правил пожарной безопасности.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, выяснилось, что на отдельных АГЗС система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии, не заключены договоры на обслуживание АПС, истек срок годности первичных средств пожаротушения, неисправны пожарные водоемы.

С владельцами станций были проведены разъяснительные беседы и установлены конкретные сроки устранения выявленных нарушений.

Напомним, в июне текущего года из-за разгерметизации резервуара со сжиженным газом на АГЗС по улице Хашагульгова в Сунже произошла утечка.

В экстренном порядке были приведены в готовность силы и средства для предотвращения ЧС, место происшествия оцепили сотрудники полиции. В целях безопасности из-за угрозы взрыва было отключено электроснабжение в части города, что привело к отключению воды на насосной станции. Благодаря слаженной работе ответственных структур и экстренных службы, удалось избежать серьезных последствий, никто не пострадал.

После ЧП властями республики было поручено ответственным лицам регулярно проверять все газозаправочные станции в регионе.

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