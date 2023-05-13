В Сунженском районе Ингушетии реконструируют мусульманское и христианское кладбища

Возведение новых оград, ремонт подъездных дорог, обустройство входных зон — вот неполный список задач, возложенных на строителей. Сейчас специалисты заливают фундамент для новой ограды протяженностью 1,5 км. Сам забор начнут возводить в ближайшее время.

Строителям также предстоит отремонтировать мечеть, которая находится рядом с кладбищем, заасфальтировать подъездную дорогу и площадку перед входом. Обновят и переправу, которая проходит над оросительным каналом. А внутри кладбища уложат полкилометра пешеходных дорожек из природного камня.

Все работы ведутся благотворительным фондом «САФМАР» поэтапно, в соответствии с проектной документацией.

Обустраивается и христианское кладбище. Там будет новое освещение, заасфальтированная подъездная дорога, мост, парковка на более чем 20 машин.

На объекте завершили земляные работы, параллельно ведется строительство ритуального дома с навесом. Между рядами появятся дорожки из тротуарной плитки. Основной объем работ еще только предстоит выполнить, но местные жители очень радуются и тому, что уже сделано. Реконструкция завершится до конца года.

Напомним, в 2023 году в регионе обновят 33 мусульманских и семь православных кладбищ, аналогичная работа будет продолжена и в последующие годы. Всего на эти цели планируется потратить более 2 млрд рублей.

Как сообщали ранее газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, в Назрани начнутся масштабные мероприятия по благоустройству и реконструкции мемориала жертвам трагедии осени 1992 года.

Часть ремонтных работ на территории мемориала проведена в минувшем году на средства Национального фонда развития Ингушетии, но теперь комплексу предстоят более масштабные обновления. Глава региона Махмуд-Али Калиматов при посещении объекта озвучил свои рекомендации, которые будут учтены при благоустройстве.

На территории кладбища установят очистные сооружения, в ремонте нуждаются комната для омовения, хозяйственные помещения и мечеть. Вместе с этими объектами на средства фонда «САФМАР» на территории мемориального комплекса также будут построены дополнительные помещения для сторожа, места для хранения хозяйственного инвентаря.

Входную группу, двор и прилегающую территорию сделают более современными. А рядом с центральной частью мемориала — стелами с именами погибших и пропавших вовремя и сразу после событий 1992 года — установят экран с видеоинсталляциями. Видеоэкран позволит посетителям в деталях ознакомиться с историей создания кладбища, узнать о людях, которые здесь похоронены.