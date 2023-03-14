В Сунженском районе Ингушетии выпустили фазанов в естественную среду обитания

Как сообщили в администрации района, благотворители из разных уголков республики, собрав необходимую сумму, выпустили в естественную среду обитания более 40 фазанов.

Основная цель расселения пернатых в естественную среду обитания — воспроизводство популяции и сохранение биоразнообразия региона.

Учитывая тот факт, что фазан пользуется популярностью, любители природы попросили местных охотников не отстреливать выпущенных птиц.