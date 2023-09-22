Выборы

В Сунженском районе Ингушетии завершилось избрание глав администраций сельских поселений

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В Сунженском районе Ингушетии завершилось избрание глав администраций сельских поселений после выборов в органы местного самоуправления 10 сентября.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, практически все руководители сельских поселений, занимавшие свои посты до дня выборов, сохранили свои посты. Это демонстрирует высокий уровень доверия к ним со стороны граждан.

Отмечается, что Осман Чакиев, Расул Фаргиев, Омар Калиматов, Муса Оздоев, Иса Далиев, Вахид Хаиров, Магомед Гадаборшев, Бей-Али Акиев, Ахмед Амриев продолжат свою работу в сельских администрациях. Но есть одно изменение: новым главой сельского поселения Алкун стал Хаваж Хамхоев.

 

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