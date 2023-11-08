МЧС

В текущем году сотрудниками МЧС по Ингушетии спасен 41 человек

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С начала текущего года сотрудники МЧС по республике 36 раз привлекались к поисково-спасательным работам. 41 человек из 49 пострадавших — спасен, погибло — 7 и один пропал без вести, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В Ингушском поисково-спасательном отряде, сформированном 1 января 2011 года, работают 34 человека, 30 из которых — аттестованные спасатели.

В МЧС отметили, что все сотрудники подготовлены по нескольким смежным специальностям, готовы к выполнению задач по ликвидации ЧС техногенного и природного характера.

«Спасатели могут максимально эффективно осуществлять действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оказать квалифицированную помощь пострадавшим. Также, на месте ДТП проводится комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности, организовано тесное взаимодействие со службами экстренного реагирования», — подчеркнул начальник отряда Башир Хамхоев.

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