В текущем году в Ингушетии строятся 65 социально значимых объектов

«Благодаря федеральным субсидиям строим сейчас 65 объектов. Это школы, детские сады, медучреждения, объекты культуры и спорта. Большую часть из них введем в эксплуатацию уже в этом году. В планах у нас также благоустройство общественных территорий, строительство и модернизация объектов, где наши жители смогут оздоровиться и отдохнуть», — написал руководитель субъекта в своем ТГ.

Он отметил, что многое делается по национальным проектам. В рамках нацпроекта «Образование» строятся 15 школ, 11 из которых откроют свои двери уже в этом году. Еще в 16 школах ведется капитальный ремонт по программе «Модернизация системы школьного образования».

«Что касается детских садов, уже в декабре будем готовы открыть 13 дошкольных учреждений для маленьких жителей нашей республики. В этом же месяце, в декабре, планируем ввести в эксплуатацию 4 медучреждения по нацпроекту «Здравоохранение», — подчеркнул Махмиуд-Али Калиматов.

Также была затронута другая важная тема — очистные сооружения, поскольку отсутствие полноценной системы водоотведения создает трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

«Поэтому поручил министру уделять особое внимание реализации этого проекта. Сейчас также ведем модернизацию Альтиевского водозабора, строим станцию очистки воды. Каждый проект, реализуемый благодаря федеральной поддержке и национальным проектам, очень важен для республики. Регион остро нуждается в этих объектах. В связи с этим поручил министру контролировать каждый этап работы», — добавил Глава региона.