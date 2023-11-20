Гуманитарная помощь

В Токмакский район Запорожья доставили гуманитарный груз из Ингушетии

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В подшефный Токмакский район Запорожской области доставили 26 тонн гуманитарного груза из Ингушетии.

«Для колледжей и школ мы собрали 9 тыс. единиц учебно-методической литературы, для объектов теплоснабжения — стройматериалы. Для жителей направили продукты питания собственного производства: яблоки, картофель, лук, помидоры, мясо индейки и питьевую воду», — сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он особо отметил, что в сборе помощи принимают активное участие школьники региона.

«Они собирают художественную литературу для школьных библиотек. Привлекая их к таким мероприятиям, мы учим их доброте, участию, отзывчивости на трудности других. Мы и впредь будем помогать нашему подшефному Токмакскому району в соответствии с их запросами и потребностями. Это наши соотечественники, и мы не можем оставить их без поддержки», — подчеркнул руководитель субъекта.

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