В Токмакский район Запорожья доставили гуманитарный груз из Ингушетии

«Для колледжей и школ мы собрали 9 тыс. единиц учебно-методической литературы, для объектов теплоснабжения — стройматериалы. Для жителей направили продукты питания собственного производства: яблоки, картофель, лук, помидоры, мясо индейки и питьевую воду», — сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он особо отметил, что в сборе помощи принимают активное участие школьники региона.

«Они собирают художественную литературу для школьных библиотек. Привлекая их к таким мероприятиям, мы учим их доброте, участию, отзывчивости на трудности других. Мы и впредь будем помогать нашему подшефному Токмакскому району в соответствии с их запросами и потребностями. Это наши соотечественники, и мы не можем оставить их без поддержки», — подчеркнул руководитель субъекта.