Профилактика

В трех городах Ингушетии участковые провели акцию «Осторожно, мошенники»

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В городах Магасе, Сунже и Карабулаке участковые уполномоченные провели акцию «Осторожно, мошенники», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

В ходе профилактических бесед с жителями, в основном старшего поколения, правоохранители рассказывали о наиболее распространенных видах дистанционного мошенничества, предостерегали людей от предоставления сведений о себе незнакомым людям в сети «Интернет». Также разъясняли необходимость соблюдения мер безопасности при заключении сделок при купле-продаже.

Участковые не только общались с прохожими, но и побывали в магазинах, МКД, беседовали с автовладельцами, вручая памятки с информацией по профилактике кибермошенничества.

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