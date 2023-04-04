В трех городах Ингушетии участковые провели акцию «Осторожно, мошенники»
В городах Магасе, Сунже и Карабулаке участковые уполномоченные провели акцию «Осторожно, мошенники», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.
В ходе профилактических бесед с жителями, в основном старшего поколения, правоохранители рассказывали о наиболее распространенных видах дистанционного мошенничества, предостерегали людей от предоставления сведений о себе незнакомым людям в сети «Интернет». Также разъясняли необходимость соблюдения мер безопасности при заключении сделок при купле-продаже.
Участковые не только общались с прохожими, но и побывали в магазинах, МКД, беседовали с автовладельцами, вручая памятки с информацией по профилактике кибермошенничества.