В трех городах Ингушетии участковые провели акцию «Осторожно, мошенники»

В ходе профилактических бесед с жителями, в основном старшего поколения, правоохранители рассказывали о наиболее распространенных видах дистанционного мошенничества, предостерегали людей от предоставления сведений о себе незнакомым людям в сети «Интернет». Также разъясняли необходимость соблюдения мер безопасности при заключении сделок при купле-продаже.

Участковые не только общались с прохожими, но и побывали в магазинах, МКД, беседовали с автовладельцами, вручая памятки с информацией по профилактике кибермошенничества.